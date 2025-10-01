miércoles, 1 de octubre de 2025

Fogón 2025: ¡cuánto se recaudó para Fundación Vivir?

 

Foto: Celeste Cerezuela - LCR)

Los egresados no solo de Regina, sino también de Godoy y Valle Azul. Los jóvenes, que celebraron el Día del Estudiante con un fin solidario: todo lo recaudado fue destinado a la Fundación Vivir, que sostiene al Área Programa del Hospital de Villa Regina (Casita Oncológica) y al Sid. 


El Fogón Estudiantil celebró sus 40 años y volvió a confirmar el apoyo de toda la comunidad: según informaron a LCR las familias organizadoras, el monto neto recaudado —tras cubrir insumos de comida y bebida, pantallas, baños químicos, seguridad, vestuarios y escenografía— asciende a $10.108.632, que serán donados en su totalidad a Fundación Vivir, institución que acompaña, entre otras acciones, al Área Programa del Hospital de Villa Regina (conocida como Casita Oncológica) y al SID.


Ese monto nos quedó en limpio de la venta de entradas y del buffet; ya abonamos todo”, señaló a LCR una madre fogonera, al detallar la rendición.

La noche del sábado 27 de septiembre, con un anfiteatro repleto: cerca de 5.000 personas dijeron presente en uno de los eventos solidarios más queridos de Regina. Participaron egresados no solo de la ciudad, sino también de Godoy y Valle Azul, con mascotas y banderas confeccionadas por ellos mismos.

La apertura propuso un viaje en el tiempo conducido por dos astronautas, que llevó al público desde la prehistoria hasta Egipto, pasando por China y Hawái, para aterrizar en Regina. Hubo bailes, música, trajes, escenografías y actuaciones que cosecharon sonrisas y aplausos durante toda la jornada.

Con cuatro décadas de historia, el Fogón volvió a demostrar que la llama sigue encendida: en los fogoneros y en una comunidad que, año tras año, transforma el arte y el trabajo colectivo en ayuda concreta.

*** Fuente de información e imágenes: 

LA COMUNA DE VILLA REGINA.

https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/10/01/35112-fogon-2025-cuanto-se-recaudo-para-fundacion-vivir

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)