Fogón 2025: ¡cuánto se recaudó para Fundación Vivir?

“Ese monto nos quedó en limpio de la venta de entradas y del buffet; ya abonamos todo”, señaló a LCR una madre fogonera, al detallar la rendición.
La noche del sábado 27 de septiembre, con un anfiteatro repleto: cerca de 5.000 personas dijeron presente en uno de los eventos solidarios más queridos de Regina. Participaron egresados no solo de la ciudad, sino también de Godoy y Valle Azul, con mascotas y banderas confeccionadas por ellos mismos.
La apertura propuso un viaje en el tiempo conducido por dos astronautas, que llevó al público desde la prehistoria hasta Egipto, pasando por China y Hawái, para aterrizar en Regina. Hubo bailes, música, trajes, escenografías y actuaciones que cosecharon sonrisas y aplausos durante toda la jornada.
Con cuatro décadas de historia, el Fogón volvió a demostrar que la llama sigue encendida: en los fogoneros y en una comunidad que, año tras año, transforma el arte y el trabajo colectivo en ayuda concreta.
*** Fuente de información e imágenes:
LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/10/01/35112-fogon-2025-cuanto-se-recaudo-para-fundacion-vivir
