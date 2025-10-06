COMUNICADO OFICIAL. CLUB DE LEONES DE VILLA REGINA.

COMUNICADO OFICIAL.
1- Antes que todo, a las INSTITUCIONES, ONGs, empresas y emprendedores que nos ayudaron a realizar esta hermosa fiesta.
2- ARTISTAS SOLIDARIOS y LOCUTORES, que podemos decir? Agradecer y ojalá el 2026 contemos con ustedes
3- A la municipalidad de Villa Regina por brindarnos la plaza de los próceres, servicios y colaboración. También la presencia y colaboración del gobierno de Rio Negro.
4- GRACIAS a todas las familias que fueron a participar; pedaleando, tomando mates y compartiendo.
5- DISCULPAS, si alguno sufrió algún accidente o la pasaron mal. Por adolescentes que no entendieron que es una fiesta familiar y solidaria, no una competencia. Ojalá el año que viene los padres sean más responsables de llevar y controlar a sus hij@s.
5- Estamos ORGULLOSOS de pertenecer al Club de Leones de Villa Regina, no solo por organizar esta Fiesta Provincial, sino por realizar y llevar a cabo proyectos inclusivos, que sirven a la comunidad, la recaudación de este año será destinada a Regina R.I.E (Recicla, Incluye y Educa)
No queremos aburrirlos, ni ser extensos pero si decirles:
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS
