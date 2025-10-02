Histórico: Círculo Italiano viaja a Italia con su categoría 2012. Proyecto de Asociaciones de Clubes Deportivos Italianos en el Extranjero.

Histórico: la 2012 de Círculo Italiano viajará a Italia para representar a Villa Regina y a la Argentina.
La categoría 2012 del Círculo Italiano de Villa Regina escribirá una página dorada en la historia del club y del deporte local. El equipo viajará a la isla de Isquia, en Italia, para participar en el Primer Torneo de las Raíces, un certamen internacional que reúne a clubes fundados por italianos en distintos rincones del mundo.
Será la primera vez que la institución reginense cruce el Atlántico y también un hecho sin precedentes para la ciudad, ya que el Círculo no solo representará a Villa Regina, sino también a la Argentina como el único club del país invitado a esta competencia.
El plantel está conformado por: Vicente Guzmán, Lisandro Espinosa, Tobías Martel, Mateo Franco, Valentino Osorio, Mateo Salamanca, Felipe Vázquez, Darko Pavlin, Rayhan Rubén Millahual, Ian Llarena, Renato Chersicla, Valentino Paravano, Juan Zecca, Gonzalo Parra, Santino Amaya, Santino Salvioni, Tomás Cerda, Benjamín Rojas y Juan José Vega. El equipo es dirigido por Diego Leal.
Un torneo con raíces profundas.
El Torneo de las Raíces, organizado por el Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana junto al Comitato Fair Play del Comité Olímpico Nacional Italiano, busca reunir a equipos formados por descendientes de italianos en todo el mundo. La edición 2026 tendrá como protagonistas a las categorías U13 (2012), quienes competirán en distintos estadios de la isla de Isquia entre el 7 y el 11 de junio de ese año.
Además del fútbol, la competencia incluirá actividades culturales y educativas enmarcadas en el proyecto “Oikoumene, la casa de todos”, con charlas sobre valores deportivos, fair play y la historia de la emigración italiana vinculada al deporte.
Este torneo se enmarca dentro del Proyecto de Asociaciones de Clubes Deportivos Italianos en el Extranjero, impulsado por el MEI, que busca tejer redes entre comunidades italo-descendientes en el mundo, poniendo en valor el deporte como puente cultural y social.
El esfuerzo detrás del sueño.
El viaje no sería posible sin el compromiso de las familias. El grupo de padres de la categoría 2012 trabaja incansablemente en rifas, eventos y distintas actividades solidarias para reunir el dinero necesario que permita concretar esta experiencia única en Italia.
Los interesados en seguir la campaña y conocer las novedades día a día pueden hacerlo en @la2012rumboaitalia y en la cuenta oficial del club, @circuloitalianooficial en Instagram.
El sueño está en marcha.
https://circuloitaliano.ar/
