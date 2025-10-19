Nuevo avión Cessna 150 para instrucción del Aero Club Villa Regina.

La adquisición de este nuevo avión Cessna 150 para instrucción, para la institución significa seguir creciendo con la formación de nuevos pilotos. Es un avión más económico de dos plazas que viene a engrandecer la escuela de pilotos que ya esta funcionando con 5 alumnos también abaratar la hora de vuelo para los pilotos que tienen que hacer entrenamiento.
El aeroclub ahora cuenta con un Cessna 172 y este Cessna 150 son 2 máquinas de altísimo confianza y versatilidad en sus vuelos y como siempre el aeroclub invita a todo aquel que quiere hacer un vuelo recreativo n⁰ de contactos son 2984314475 y 2984329074 o en las redes sociales.
