Tenemos campeón Provincial de paracanotaje 2025, Víctor Torres.

¡Orgullo Reginense!
¡VAMOS CAMPEÓN!

Información e imagen: 

Escuelita Canotaje (Escuela de canotaje La Isla).

