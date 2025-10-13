lunes, 13 de octubre de 2025
Campeón Provincial de paracanotaje 2025, Víctor Torres.
Tenemos campeón Provincial de paracanotaje 2025, Víctor Torres.
¡Orgullo Reginense!
¡VAMOS CAMPEÓN!
Información e imagen:
Escuelita Canotaje
(Escuela de canotaje La Isla).
