jueves, 30 de octubre de 2025

Lic. Adrián Pessoa, egresado pionero de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

 


Legado de Gratitud y Esfuerzo Colectivo.

La voz del Lic. Adrián Pessoa, egresado pionero de nuestra Facultad.

En el marco de los 50 años de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, las palabras de nuestros primeros graduados siguen iluminando el camino.

“Yo creo que uno en la vida tiene que ser agradecido”, reflexiona el Lic. Adrián Pessoa, quien invita a las nuevas generaciones a reconocer el enorme esfuerzo que sostiene su formación:

 “Deberían visualizar que hay todo un esfuerzo puesto a su disposición: del Estado, la Universidad, los profesores, el personal administrativo, la comunidad y sus familias”.

Su mensaje es un recordatorio profundo: la educación es un proyecto colectivo, construido con compromiso y esperanza.

Reconocer ese entramado de apoyo nos impulsa a estudiar, a responder con responsabilidad y a hacer un uso consciente de los recursos que nos rodean.

Medio siglo después, su voz sigue resonando con fuerza y gratitud.

 Un testimonio que reafirma que nuestra historia es, sobre todo, una historia de comunidad y esfuerzo compartido.

***  Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue, Villa Regina, Río Negro, Patagonia Argentina.

