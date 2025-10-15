Elecciones 2025: cómo votar con la Boleta Única de Papel y diferenciar votos afirmativos, en blanco y nulos.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
Cada elector recibirá una sola boleta junto con la lapicera oficial provista por la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro, deberá marcar únicamente la lista de su preferencia en cada categoría —Diputados y, donde corresponda, Senadores— usando exclusivamente la lapicera provista.
Es fundamental respetar estas indicaciones:
- Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para Senadores.
- Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el secreto del voto.
- Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de identidad al votante.
Tipos de voto en la BUP.
Voto afirmativo
Se considera afirmativo cuando el elector marca una única opción por categoría, expresando claramente su preferencia. La marca puede ser una cruz, un tilde u otra señal inequívoca hecha con la lapicera oficial.
Voto en blanco
El voto en blanco ocurre cuando no se realiza ninguna marca en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si un elector no marca nada para Diputados pero sí elige Senadores, el voto de Diputados se computa como en blanco, mientras que la selección de Senadores se considera válida.
Voto nulo
El voto se declara nulo cuando no se puede determinar la intención del votante. Esto incluye:
- Más de una marca en la misma categoría.
- Uso de boletas no oficiales o de elementos distintos a la lapicera provista.
- Incluir firmas, dibujos, leyendas o manchas que permitan identificar al votante.
- Marcas poco claras o ilegibles.
En distritos como CABA, donde se vota tanto Diputados como Senadores, cada categoría se computa por separado, por lo que un error en una no invalida automáticamente la otra.
¿Qué se elige el 26 de octubre en cada provincia?
- Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales
- Salta: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
- Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales
- Catamarca: 3 Diputados/as Nacionales
- La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales
- San Juan: 3 Diputados/as Nacionales
- San Luis: 3 Diputados/as Nacionales
- Mendoza: 5 Diputados/as Nacionales
- Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
- Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
- Chubut: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
- Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales
- Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales
- Formosa: 2 Diputados/as Nacionales
- Chaco: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales
- Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
- Misiones: 3 Diputados/as Nacionales
- Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales
- Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales
- Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales
- Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales
- Capital Federal: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales
- Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales
- La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales.
- Publicado en Diario Río Negro.
- https://www.rionegro.com.ar/servicios/elecciones-2025-como-votar-con-la-boleta-unica-de-papel-y-diferenciar-votos-afirmativos-en-blanco-y-nulos-4337199
No hay comentarios:
Publicar un comentario