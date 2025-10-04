Con regalos y mucha gente comenzó la edición del Pedaleando 24 horas solidario en Regina.

Por decimocuarta vez, la gente respondió a la convocatoria solidaria que lleva adelante el Club de Leones de Villa Regina junto a instituciones locales con la puerta en marcha de la nueva edición del Pedaleando 24 horas solidario, que reunirá fondos para avanzar con el proyecto RÍE.
Una gran cantidad de chicos y familias se dieron cita desde las 17 en la Plaza de los Próceres, donde a partir de las 18 se habilitó la edición del Pedaleando.
Los giros iniciales fueron encabezados por vehículos de Bomberos Voluntarios junto, payasos, alumnos de la carrera de enfermería y scouts para dar el puntapié inicial a la celebración que tiene carácter provincial y que este año cumple 14° años ininterrumpidos de realización.
En los minutos previos al comienzo de la cruzada solidaria hubo tiempo para la emoción, el aplauso y el reconocimiento con la entrega de dos bicis adaptadas para chicos con discapacidad.
Una de ellas estuvo destinada a un chico que vive en Gobernador Duval en la provincia de La Pampa, en tanto que la segunda fue para un nene de Villa Regina que se moviliza en silla de ruedas y que ahora podrá disfrutar de paseos en bicicleta.
Además de las autoridades del Club de Leones, la apertura de esta edición estuvo acompañada por el intendente Luis Albrieu y su par de General Enrique Godoy, Albino Garrone, los legisladores Gabriela Picotti, Luis Ivancich y Juan Martín, además de concejales de Villa Regina.
Otro de los participantes destacados fue el reconocido ciclista reginense, Julio Schwallier, quien fue quien dio origen a esta cruzada solidaria.
Una veintena de instituciones se sumaron con globas, tanto dentro de la Plaza de los Próceres como en la explanada de acceso al Concejo Deliberante local para compartir con la gente el trabajo que viene realizando y al mismo tiempo realizar la venta de distintos productos.
Durante la noche de hoy y la jornada del domingo, la gente no solo podrá sumarse a participar girando con sus bicicletas en torno a la plaza de los Próceres, sino que además podrá disfrutar de distintos espectáculos con músicos, bandas, grupos de danza, entre otros que se suman para ser parte de la fiesta.
