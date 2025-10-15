50 ediciones de la Regata Internacional del Río Negro. Primeras tres etapas de la Regata.

50 ediciones de la Regata Internacional del Río Negro.
El Club Náutico La Ribera, el organizador histórico de la
travesía, anunció oficialmente que desde el 8 al 18 de enero de 2026, el río
Negro volverá a ser escenario de una historia compartida del canotaje.
Serán once días, 9 etapas y 2
descansos uniendo Neuquén y Río Negro.
Al igual que en la última edición, el punto de partida de la
Regata Internacional del Río Negro 2026 será desde la neuquina Plottier donde
los palistas recorrerán 25 km para culminar la etapa en la Isla Jordán de
Cipolletti.
La Isla Jordán de Cipolletti conectará con el Náutico de
General Roca para la segunda etapa que tendrá 40 km de recorrido.
Desde el Náutico de General Roca hasta la Isla 58 de Villa
Regina se desarrollará la tercera etapa, con 62 km, para formalizar el primer
tercio de carrera y llegar al primer día de descanso.
Así se dio a conocer las primeras tres
etapas de la Regata que el próximo año cumple las 50 ediciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario