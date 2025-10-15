miércoles, 15 de octubre de 2025

50 ediciones de la Regata Internacional del Río Negro. Primeras tres etapas de la Regata.



50 ediciones de la Regata Internacional del Río Negro.

El Club Náutico La Ribera, el organizador histórico de la travesía, anunció oficialmente que desde el 8 al 18 de enero de 2026, el río Negro volverá a ser escenario de una historia compartida del canotaje.

Serán once días, 9 etapas y 2 descansos uniendo Neuquén y Río Negro.

Al igual que en la última edición, el punto de partida de la Regata Internacional del Río Negro 2026 será desde la neuquina Plottier donde los palistas recorrerán 25 km para culminar la etapa en la Isla Jordán de Cipolletti.

La Isla Jordán de Cipolletti conectará con el Náutico de General Roca para la segunda etapa que tendrá 40 km de recorrido.

Desde el Náutico de General Roca hasta la Isla 58 de Villa Regina se desarrollará la tercera etapa, con 62 km, para formalizar el primer tercio de carrera y llegar al primer día de descanso.

Así se dio a conocer las primeras tres etapas de la Regata que el próximo año cumple las 50 ediciones.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)