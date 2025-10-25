sábado, 25 de octubre de 2025
Fallecimiento de Roberto Mercante.
El Sr. Roberto Mercante fué Concejal Municipal
1983 – 1985.
