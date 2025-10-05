RESULTADOS. Ganó EL ALBO. Ganó EL GRANATE.

Por la fecha 32 de la Liga Deportiva Confluencia, Club Atlético Regina se impuso por 4-0 ante Pillmatun en primera división con goles de Rubén García, Jeremías Maciel, Tobías Rivas y Rodrigo Benítez.
En tercera fue victoria por 7-0 con goles de Rubén Ferraro (cuatro), Mateo Haberkorn (dos) y Mateo Landro.
Los plantes de tercera y primera división de Regina y Pillmatun dedicaron un homenaje a Javier “Dibu” Álvarez antes de los encuentros.
::: ::: ::
El Granate, con goles de Leandro Quijon, Milton San Martín y Jonathan Saez, derrotó a Obrero Dique por 3 a 1, por la fecha 32 de la Liga Deportiva Confluencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario