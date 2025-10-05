domingo, 5 de octubre de 2025

RESULTADOS. Ganó EL ALBO. Ganó EL GRANATE.

 


Por la fecha 32 de la Liga Deportiva Confluencia, Club Atlético Regina se impuso por 4-0 ante Pillmatun en primera división con goles de Rubén García, Jeremías Maciel, Tobías Rivas y Rodrigo Benítez.

En tercera fue victoria por 7-0 con goles de Rubén Ferraro (cuatro), Mateo Haberkorn (dos) y Mateo Landro.
Los plantes de tercera y primera división de Regina y Pillmatun dedicaron un homenaje a Javier “Dibu” Álvarez antes de los encuentros.
El Granate, con goles de Leandro Quijon, Milton San Martín y Jonathan Saez, derrotó a Obrero Dique por 3 a 1, por la fecha 32 de la Liga Deportiva Confluencia.
¡VICTORIA GRANATE EN TERCERA DIVISIÓN!
El Círculo Italiano, con goles de Joaquín Balle en dos oportunidades, se impuso sobre Obrero Dique por 2 a 0, por la fecha 32 de la Liga Deportiva Confluencia.
Etiquetas: , , ,

