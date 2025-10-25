El Rally Regional tendrá su primer “Portal del Valle” en Chichinales.
La presentación del Rally de Chichinales se realizó en Roca, con la presencia de autoridades, dirigentes y pilotos regionales.
Según se informó en la conferencia de prensa, serán 8 pruebas especiales a lo largo del fin de semana.
La primera etapa se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre con cuatro pruebas especiales, que transitarán por caminos de Chichinales y Cervantes.
El domingo será el turno de la segunda, que contará con otras cuatro pruebas especiales, y un súper especial en el cierre. Se iniciará en Chichinales y continuará por el Parque Industrial de Villa Regina.
El súper especial se disputará en la pista de Safari y el Campo de Doma. En total, serán 334,70 kilómetros de rally.
Publicado en PODIO del Diario Río Negro.
Imagen: Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/automovilismo/deportes/el-rally-regional-tendra-su-primer-portal-del-valle-en-chichinales-4348260/
