jueves, 2 de octubre de 2025

Nuevos sentidos de circulación en calles Juan Bautista Alberdi y Perito Moreno.

 

Ordenanza Nº 042/2025.

La Dirección de Tránsito y Protección Civil del Municipio comenzó con el cambio de la cartelería nomencladora de las calles Juan Bautista Alberdi y Perito Moreno.

Estas modificaciones se implementan tras un análisis vial que determinó la necesidad de  optimizar la circulación, reducir la congestión y mejorar la seguridad en arterias de gran flujo, bajo la Ordenanza Nº 042/2025.



Fuente de información: Dirección de Tránsito y Protección Civil.

