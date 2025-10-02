Nuevos sentidos de circulación en calles Juan Bautista Alberdi
y Perito Moreno.
Ordenanza Nº 042/2025.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil del Municipio comenzó con el cambio de la cartelería nomencladora de las calles Juan Bautista Alberdi y Perito Moreno.
Estas modificaciones se implementan tras un análisis vial que determinó la necesidad de optimizar la circulación, reducir la congestión y mejorar la seguridad en arterias de gran flujo, bajo la Ordenanza Nº 042/2025.
Fuente de información: Dirección de Tránsito y Protección Civil.
