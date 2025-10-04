Grupo Geomania.
21ª Edición DESAFÍO AL INDIO COMAHUE.
El Grupo Geomania presentó en los jardines del agradable y coqueto GEODA salón de eventos, (a pasitos de La Hacienda Martínez), la vigésimo primera edición del tradicional Desafío al Indio Comahue.
La Legisladora Gabriela Picotti, el Director de Deportes Fabián Rossi, Mariela Musso representando a LALCEC filial Villa Regina y Álvaro Marcó en nombre del Grupo Geomania -Organizadores del evento- fueron los oradores de la presentación en sociedad del Tracking más importante de Villa Regina el cual se realizará el día 12 de Octubre en el sector de Bardas de la Perla del Valle y a su vez la Periodista Deportiva Florencia Barrera quien tuvo a cargo la locución invitó a acompañar la Caminata Rosa de Lalcec Villa Regina, haciendo hincapié (en la concientización de los estudios preventivos del Cáncer de Mamas), además destacó el evento de Geomania en lo que tiene que ver con la faz organizativa, aprovechando a remarcar la presencia del Grupo de Empresas - Los Sponsors - ya que sin ellos sería imposible llevar a cabo éste evento deportivo que ya tiene unos 4 CENTENARES de inscriptos.
Agradecemos infinitamente a Geomania por la cordial invitación a la conferencia de Prensa del evento deportivo emblema de nuestra ciudad Villa Regina.
