Basquet adaptado. CRIPAL.

CRIPAL, LUZ Y FUERZA, DIMOT Y MUNICIPALIDAD DE EZEIZA, VAN POR EL ASCENSO A PRIMERA
El Sábado 4/10 en el
Polideportivo Municipal Ernesto "Finito" Gerhrmann, Luz y Fuerza cayó ante Cripal 27/57.
Luego Fundación Discapacitados del Tucumán cedió ante el local Luz y Fuerza por 21/49.
En tanto que en el último encuentro del Sábado Cripal le hizo 70 de diferencia a Fu DiTuc trás vencerlo 92/22.
Ya el Domingo 5 de Octubre en el Gimnasio Instituto Inmaculada los rionegrinos volvieron a doblegar a los misioneros, está vez por 49 a 27.
AHORA ES TIEMPO DE ESPERAR LA SERIE FINAL .
Los días 29 y 30 de noviembre en San Rafael- Mendoza- será turno del cuadrangular final que disputarán el local Dimot (Discapacitados Motrices de San Rafael) Cripal (Río Negro), Municipalidad de Ezeiza (Buenos Aires) y Luz y Fuerza de Misiones, dónde Campeón y Subcampeón lograrán el ascenso a la Categoría de elite de Básquetbol Adaptado.
