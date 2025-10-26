Elecciones 2025: el sitio web oficial para conocer los
resultados.
La web para consultar los resultados de las elecciones 2025
ya está activa con la leyenda “Elecciones Legislativas 2025”, permitirá
consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del
escrutinio en todo el país.
De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a
mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este
domingo 26 de octubre 2025. La única página oficial para
El Ministerio del Interior lanzó la aplicación oficial
“Elecciones Legislativas 2025”, que ya está disponible para descargar y
permitirá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones de este
domingo 26 de octubre 2025. La herramienta permitirá a los ciudadanos consultar
los resultados del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas, cuando la
Justicia Electoral habilite la difusión de los primeros datos será posible acceder a los resultados por mesa
y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche. De esta
manera, “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse en las tiendas
oficiales de Android y Apple.
Con información de NA / Diario Río Negro, 26/10/2025.
