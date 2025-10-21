martes, 21 de octubre de 2025
Trabajos en LA VELETA REGINENSE.
En LA VELETA REGINENSE están colocando los puntos cardinales para que sepamos la orientación.
Cuando se termine se dará a conocer como quedó el mismo.
LA VELETA REGINENSE una idea Reginense, de Reginenses, hecha por Reginenses.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
19:57
Acción Comunitaria.
Noticias
Veleta.
