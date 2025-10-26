Se conocieron los datos de las primeras mesas de Regina con ventaja para LLA.
El escrutinio provisorio de ocho mesas arrojó que la Alianza La Libertad Avanza sumó mayor cantidad de votos en los primeros datos que se conocen sobre la elección en Villa Regina.
En segundo lugar, se encuentra Fuerza Patria y en tercer lugar Juntos Defendemos Río Negro.
La Alianza La Libertad Avanza se impuso en las dos categorías, tanto para senadores como para diputados. La mayor diferencia, de acuerdo a los primeros datos extraoficiales la obtuvo en diputados.
De acuerdo con los datos de las actas de escrutinio de ocho mesas ubicadas en el Centro de Educación Técnica N° 18 la Alianza La Libertad Avanza logró 642 votos para la categoría senadores y 714 para diputados; mientras que Fuerza Patria obtuvo 578 para senadores y 506 para diputados.
En tanto Juntos Defendemos Río Negro para la categoría senadores sumó 406 votos en las ocho mesas y 371 para diputados.
Más atrás se ubicaron el PRO con 106 votos para senadores y 49 para diputados, el FIT U con 50 votos para senadores y 46 para diputados, y finalmente el MAS con 24 votos para senadores y 37 para diputados.
