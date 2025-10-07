LA VUELTA AL VALLE NUEVAMENTE EN VILLA REGINA.
Según la información de la CCO comenzaron las inscripciones para la 82ª edición de esta clásica del ciclismo argentino.
Desde el 6 hasta el 31 de octubre podés asegurar tu lugar.
"Cupo limitado a 200 corredores".
Serán 6 etapas de ruta y 1 prólogo que prometen pura adrenalina, esfuerzo y pasión por el ciclismo.
Minimo 6 maximo 9 competidores por equipo
Minimo 1 persona del auxilio con licencia FACPYR
Datos para la inscripción.
✓ Nombre del equipo:
✓ Nombre y apellido:
✓ Fecha de Nacimiento:
✓ D.N.I:
✓ Licencia:
✓ Categoría:
No te quedes afuera de una nueva historia sobre ruedas!
Comunícate al: https://w.app/vueltaalvalle2025
DESDE EL AIRE Y LA RUTA.
Radio Slogan transmitirá cada una de las vueltas de la Etapa de Villa Regina junto al equipo de trabajo del reconocido Omar Orozco, para vivir, sentir y disfrutar de nuestro mejor deporte a través de Contacto Deportivo, "Pasión por lo que hacemos" desde el avion del Aero Club Villa Regina y desde el Móvil en la ruta de la carrera para que no se pierdan detalle de todo lo que acontece en cada una de las 11 vueltas que conforman la Etapa de nuestra ciudad.
