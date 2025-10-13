lunes, 13 de octubre de 2025

Desafío al Indio Comahue - Villa Regina disfrutó al máximo de otro capítulo de la tradicional prueba organizada por el grupo Geomanía

TRAIL - XXI Desafío al Indio Comahue - Villa Regina disfrutó al máximo de otro capítulo de la tradicional prueba.

Y el capítulo 21 ya quedó en la historia. En la jornada del domingo, en Villa Regina, "La Perla del Valle", se desarrolló la tradicional prueba Desafío al Indio Comahue, organizada por el grupo Geomanía, con 325 atletas en la meta, repartidos en las distancias de 8 y 16 kilómetros.
En la distancia más largada, la roquense Belén Sepúlveda y el zapalino Kevin Duré, firmes candidatos siempre a pelear por el triunfo en cualquier competencia, cumplieron con ese favoritismo previo y se llevaron la general de los 16 kilómetros.
En los 8 kilómetros celebraron el triunfo otros dos destacados atletas zonales, Pablo Lescano de Loncopué y la reginense Laura Jaramillo.
En los 16 kilómetros, con 127 arribos, en damas se impuso Belén Sepúlveda con un tiempo de 1h19m49s, escoltada por la reginense Raquel Contreras (1h27m57s) y la cervantina Claudia Chichiklnik (1.31.35).
El cuarto puesto fue para Silvana Castro (Lamarque, 1.35.09) y quinta llegó Itatí Ayala (Puerto Madryn, 1.35.10).
En caballeros se impuso Kevin Duré con un registro de 1h04m00s, seguido por el roquense Nelson Torres, de muy buena labor, con 1.04.26 y el reginense Alain Navarro, de gran podio en casa, con 1.06.20.
Luego arribaron Alexis Riquelme (Chimpay, 1.06.20) y Sergio Noguera (Plottier, 1.08.31).
El roquense Ricardo Ríos sumó una gran tarea, logrando el 6º puesto de la general con 1.08.31.
En 8 kilómetros, con 127 finishers, en damas, Laura Jaramillo festejó en su ciudad con un tiempo de 43m46s. En el segundo lugar quedó la roquense Rocío Garrido Muñoz (46m28); tercera se ubicó la también roquense Claudia Moraga (46m37s) y luego llegaron otras dos atletas de Roca, Miriam Moscoso (47m48s) y Miriam Quintremán (48m04s).
En caballeros, Lescano se llevó el triunfo a Loncopué con un tiempo de 30m48s.
En el segundo lugar llegó Braian Kittler (Cinco Saltos, 31m31s); tercero Sergio Vega (Chichinales, 32m08s); cuarto Ignacio Heffner (Cinco Saltos, 34m37s) y Lucas Machado (Villa Regina, 36m24s).
