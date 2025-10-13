Desafío al Indio Comahue - Villa Regina disfrutó al máximo de otro capítulo de la tradicional prueba organizada por el grupo Geomanía

TRAIL - XXI Desafío al Indio Comahue - Villa Regina disfrutó al máximo de otro capítulo de la tradicional prueba.
En la distancia más largada, la roquense Belén Sepúlveda y el zapalino Kevin Duré, firmes candidatos siempre a pelear por el triunfo en cualquier competencia, cumplieron con ese favoritismo previo y se llevaron la general de los 16 kilómetros.
En los 8 kilómetros celebraron el triunfo otros dos destacados atletas zonales, Pablo Lescano de Loncopué y la reginense Laura Jaramillo.
En los 16 kilómetros, con 127 arribos, en damas se impuso Belén Sepúlveda con un tiempo de 1h19m49s, escoltada por la reginense Raquel Contreras (1h27m57s) y la cervantina Claudia Chichiklnik (1.31.35).
El cuarto puesto fue para Silvana Castro (Lamarque, 1.35.09) y quinta llegó Itatí Ayala (Puerto Madryn, 1.35.10).
En caballeros se impuso Kevin Duré con un registro de 1h04m00s, seguido por el roquense Nelson Torres, de muy buena labor, con 1.04.26 y el reginense Alain Navarro, de gran podio en casa, con 1.06.20.
Luego arribaron Alexis Riquelme (Chimpay, 1.06.20) y Sergio Noguera (Plottier, 1.08.31).
El roquense Ricardo Ríos sumó una gran tarea, logrando el 6º puesto de la general con 1.08.31.
En 8 kilómetros, con 127 finishers, en damas, Laura Jaramillo festejó en su ciudad con un tiempo de 43m46s. En el segundo lugar quedó la roquense Rocío Garrido Muñoz (46m28); tercera se ubicó la también roquense Claudia Moraga (46m37s) y luego llegaron otras dos atletas de Roca, Miriam Moscoso (47m48s) y Miriam Quintremán (48m04s).
En caballeros, Lescano se llevó el triunfo a Loncopué con un tiempo de 30m48s.
En el segundo lugar llegó Braian Kittler (Cinco Saltos, 31m31s); tercero Sergio Vega (Chichinales, 32m08s); cuarto Ignacio Heffner (Cinco Saltos, 34m37s) y Lucas Machado (Villa Regina, 36m24s).
No hay comentarios:
Publicar un comentario