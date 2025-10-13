Vandalismo en el Canal Principal, Km 110 del sistema

El vandalismo no es un juego.
Romper candados y manipular compuertas puede afectar chacras, cortar caminos y destruir la infraestructura del Sistema de Riego. Los costos que generan estas acciones muchas veces son incalculables.
Afortunadamente el Tomero cumplió con su deber y, con su recorrido, impidió que esto se transformara en un desastre mayor. Esa actitud merece reconocimiento, y nos recuerda que el cuidado del agua y de nuestra infraestructura es una responsabilidad de todos.
Solicitamos a la población aportar cualquier dato que pueda ayudar a identificar a los responsables. Recordamos que estos hechos configuran delitos penales y que las consecuencias económicas y ambientales son de difícil reparación. Se reforzarán las medidas de control y se coordinará con las fuerzas de seguridad para intensificar la vigilancia.
Se puede observar el desborde del agua y las consecuencias que produjo, mas allá de afectar la normal distribución del agua, tan necesaria en esta época del año.
Esta dársena deriva al canal XI, cuyo terciario llega hasta Inacayal y la continuación del Principal, hasta Chichinales y el XII que llega al centro de Villa Regina.
¿Qué hacemos ahora?:
• Denunciar inmediatamente ante la policía o la autoridad de riego si ve movimientos sospechosos.
• Reportar fotos, videos o datos del hecho.
La defensa de nuestras chacras y caminos comienza con atención, denuncia y acción colectiva.
No permitamos que la indisciplina de unos pocos ponga en riesgo el trabajo de muchos.
Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, Godoy y Chichinales.
