RESULTADOS. 7° Fecha - 41° CAMPEONATO PATAGÓNICO del MOTO CLUB REGINENSE.

7° Fecha - 41° CAMPEONATO PATAGÓNICO del MOTO CLUB REGINENSE.
- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría 125cc fue el piloto MARCOS MUNGAI.
El vencedor en la final de la Categoría JUVENIL fue el piloto EMILIANO TERUEL.
- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría JUNIOR fue el piloto FELICIANO DE GODOS.
- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría VARILLEROS fue el piloto BENJAMIN ROLDAN.
Resultados deportivos quedan sujetos a modificaciones en la verificación técnica final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario