sábado, 4 de octubre de 2025

RESULTADOS. 7° Fecha - 41° CAMPEONATO PATAGÓNICO del MOTO CLUB REGINENSE.



7° Fecha - 41° CAMPEONATO PATAGÓNICO del MOTO CLUB REGINENSE.

- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría 125cc fue el piloto MARCOS MUNGAI.

- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría JUVENIL fue el piloto EMILIANO TERUEL.

- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría MASTER fue el piloto ANGEL SCUADRONI.

- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría JUNIOR fue el piloto FELICIANO DE GODOS.

- GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría VARILLEROS fue el piloto BENJAMIN ROLDAN.

Resultados deportivos quedan sujetos a modificaciones en la verificación técnica final.
Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)