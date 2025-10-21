Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue, Villa Regina - 50 AÑOS DE HISTORIA. Primeras egresadas.

28 de octubre de 1980: primeras egresadas de Villa Regina del Asentamiento Universitario Villa Regina.
50 AÑOS DE HISTORIA | Las primeras egresadas de Villa Regina.
El 28 de octubre de 1980, la ciudad de Villa Regina fue
escenario de la XVII Colación de Grados de la Universidad Nacional del Comahue.
En esa ocasión, recibieron sus títulos las primeras Técnicas en Industrias de
la Alimentación, egresadas del entonces Asentamiento Universitario Villa
Regina, dependiente de la Facultad de Ingeniería.
- Esther Camacho.
- Ana María Caponi.
El 14 de abril de 1977, el Rectorado de la Universidad
aprobó el plan de estudios bajo la denominación Técnico en Industrias de la Alimentación,
y un mes después se constituyó la delegación decanal que estableció la
dependencia administrativa y académica con la Facultad de Ingeniería.
A cincuenta años de aquel inicio, la Facultad de Ciencias y
Tecnología de los Alimentos (FACTA) honra a sus primeras egresadas y reconoce a
toda la comunidad académica de Villa Regina, cuyo compromiso, esfuerzo y visión
sentaron las bases para el desarrollo de la educación universitaria en el Alto
Valle.
Villa Regina, 28 de octubre de 1980.
XVII Acto Académico de Colación de Grados — Universidad
Nacional del Comahue.
*** Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad Nacional del Comahue, Villa Regina, Río Negro, Patagonia Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario