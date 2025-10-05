RESULTADOS. 8° Fecha – Kartódromo Moto Club Reginense.

41° CAMPEONATO PATAGONICO DE KARTING.
8° Fecha – Kartódromo Moto Club Reginense.
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría 125cc fue el piloto MARCO
MUNGAI (Villa Regina).
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría MASTER fue el piloto
ANGEL SCUADRONI (Neuquén).
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría JUVENIL fue el
piloto TIAGO REVERT (Villa Regina)
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría 150cc 4 TIEMPOS fue
el piloto ANGEL SCRUADRONI (Neuquén).
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría VARILLEROS fue el
piloto BENJAMIN ROLDAN (Catriel).
GANADOR FINAL
El vencedor en la final de la Categoría JUNIOR fue el piloto
GUIDO FERREYRA (Gral. Roca).
Los resultados deportivos quedan sujetos a modificaciones en
la verificación técnica final.
*** Información:
MOTO CLUB REGINENSE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario