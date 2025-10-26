Hoy se votó para elegir Senadores y Diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre.

A las 18 horas cerraron los comicios.
La Cámara Nacional
Electoral informó que la participación cerró con el 66% del padrón. Los
primeros resultados, oficiales y provisorios, se darán a conocer desde las 21
horas.
Hasta ahora, la cifra más baja era la legislativa del 2021,
con 71% en plena pandemia de la porquería del coronavirus, cuando había una
cuarentena que impedía la normal circulación de la población.
Este 66% es el mayor ausentismo desde el retorno de la
democracia, según el último informe de la Cámara Nacional Electoral pese a que
el voto era obligatorio.
Hoy se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados
nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre.
Por primera vez se utilizó la Boleta Única Papel para elegir
cargos nacionales.
En nuestra Villa Regina el porcentaje rondaba el 70% y una
vez que concluyó la jornada electoral
La provincia de Río Negro (Distrito Río Negro) representa
aproximadamente el 1,7% del padrón nacional, y en estas elecciones se renovaron
tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados de la Nación.
Las fuerzas políticas (partidos, frentes, alianzas) que compitieron en la provincia fueron: PRO, Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Primero Río Negro, Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, Juntos Defendemos Río Negro y Movimiento al Socialismo (MAS).
