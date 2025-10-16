Club Atletico Regina comienza este domingo el sueño del Torneo Regional Federal Amateur. LISTOS PARA EL REGIONAL.

LISTOS PARA EL REGIONAL.
Para este torneo han llegado Ignacio Guiñez (arquero), Gonzalo Núñez (defensor central), Axel Torres (volante central), Santiago Ávila (delantero) y José Figueroa (delantero), más todo el grupo que nos viene representando de la mejor manera en la Liga Deportiva Confluencia.
El cuerpo técnico seguirá siendo encabezado por Diego Napolitano, acompañado en la dirección técnica como ayudante por Jonathan Maslowski, Maximiliano de La Hoz y Simon Miravete como preparadores físicos, Patricio Moreno como entrenador de arqueros y todo el cuerpo de utileros y dirigentes.
*** Fuente de información: Club Atletico Regina.
Foto: Beto Trocozo.
