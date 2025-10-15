miércoles, 15 de octubre de 2025

Escuela Agraria Alto Valle Este abre sus puertas para mostrar el trabajo diario.

 


El próximo sábado 25 de octubre la Escuela Agraria abre sus puertas para mostrar el trabajo que realiza día a día.

Escuela Agraria Alto Valle Este.

Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)