miércoles, 22 de octubre de 2025

Solicitud de la FACTA de fotos.

 



Desde 1975, miles de historias se han escrito en los pasillos y aulas de la FACTA. Ahora, a 50 años de nuestro aniversario, queremos que esas memorias vuelvan a brillar.

Si tenes esa foto icónica de tu época universitaria, de un acto especial o de un momento inolvidable en la Facultad, ¡es el momento de rescatarla!

Envíanos tus fotografías, no olvides incluir el año y una breve descripción. Queremos que cada imagen cuente una parte de nuestro medio siglo.
Mail: prensa@facta.uncoma.edu.ar
Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)