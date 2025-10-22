Solicitud de la FACTA de fotos.

Desde 1975, miles de historias se han escrito en los pasillos y aulas de la FACTA. Ahora, a 50 años de nuestro aniversario, queremos que esas memorias vuelvan a brillar.
Si tenes esa foto icónica de tu época universitaria, de un acto especial o de un momento inolvidable en la Facultad, ¡es el momento de rescatarla!
Envíanos tus fotografías, no olvides incluir el año y una breve descripción. Queremos que cada imagen cuente una parte de nuestro medio siglo.
Mail: prensa@facta.uncoma.edu.ar
