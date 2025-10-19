ELECCIONES 26 DE OCTUBRE DEL 2025. A 7 días de las elecciones.

ELECCIONES 26 DE OCTUBRE DEL 2025.
Hoy domingo 18 de octubre de 2025 estamos a 7 días de las
elecciones nacionales.
En las elecciones legislativas del 26 de octubre, Río Negro
renovará tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Terminan sus mandatos
Martín Doñate y Silvina García Larraburu (peronismo) y Mónica Silva (Juntos
Somos Río Negro) en la Cámara Alta, mientras que Agustín Domingo (JSRN) y
Aníbal Tortoriello (PRO) dejarán sus lugares en la Cámara Baja.
La competencia estará encabezada por las siguientes listas:
La Libertad Avanza: Lorena Villaverde y Enzo Fullone
(Senado); Aníbal Tortoriello y Ailén Costa (Diputados).
Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López y Andrea Confini
(Senado); Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi (Diputados).
Fuerza Patria: Martín Soria y Ana Marks (Senado); Adriana
Serquis y Leandro Costa Brutten (Diputados).
Primero Río Negro: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla (Senado);
Facundo Villalba y Gabriela Fernández (Diputados).
PRO: Juan Martín y Claudia Bértora (Senado); Martina Lacour
y Gastón Varela (Diputados).
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U):
Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua (Senado); Paula Gramajo y Gabriel Musa
(Diputados).
Nuevo MAS: Mónica Martín y Aurelio Vázquez (Senado); Aquiles
Aqañazco Nieto y Micaela Fernández (Diputados).
Boleta Única de Papel (BUP).
En Río Negro se implementará el modelo de boleta corta, que
admite hasta diez agrupaciones. Como en este turno electoral se inscribieron
solo siete, cada espacio contará con un recuadro más ancho del mínimo
estipulado. La BUP incorporará símbolos y colores distintivos de cada partido,
lo que facilitará su identificación en el cuarto oscuro.
El sorteo realizado a fines de agosto determinó el orden en
el que aparecerán los partidos, frentes y alianzas en la Boleta Única de Papel
(BUP) que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de
octubre.
El resultado ubicó en primer lugar al PRO – Propuesta
Republicana, seguido por Fuerza Patria. En el tercer casillero estará La
Libertad Avanza, cuarto Primero Río Negro, quinto el Frente de Izquierda y de
Trabajadores – Unidad, sexto Juntos Defendemos Río Negro y, finalmente, en
séptima posición, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Elecciones 2025: ¿cómo votar con la Boleta Única de Papel y
diferenciar votos afirmativos, en blanco y nulos?
El próximo 26 de octubre, Argentina celebrará las elecciones
legislativas nacionales, donde se renovarán parcialmente la Cámara de Diputados
y el Senado. Por primera vez a nivel nacional, los comicios se realizarán
mediante la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que concentra todas las
listas y candidaturas en una sola hoja oficializada por la Cámara Nacional
Electoral.
Este cambio busca simplificar el voto, garantizar claridad y
diferenciar de manera explícita entre votos afirmativos, en blanco y nulos,
según cada categoría electoral, según informó Infobae.
¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
Cada elector recibirá una sola boleta junto con la lapicera
oficial provista por la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro, deberá marcar
únicamente la lista de su preferencia en cada categoría —Diputados y, donde
corresponda, Senadores— usando exclusivamente la lapicera provista.
Es fundamental respetar estas indicaciones:
Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para
Senadores.
Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el
secreto del voto.
Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente
de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de
identidad al votante.
Tipos de voto en la BUP.
Voto afirmativo
Se considera afirmativo cuando el elector marca una única
opción por categoría, expresando claramente su preferencia. La marca puede ser
una cruz, un tilde u otra señal inequívoca hecha con la lapicera oficial.
Voto en blanco
El voto en blanco ocurre cuando no se realiza ninguna marca
en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si un elector no marca nada para
Diputados pero sí elige Senadores, el voto de Diputados se computa como en
blanco, mientras que la selección de Senadores se considera válida.
Voto nulo
El voto se declara nulo cuando no se puede determinar la
intención del votante. Esto incluye:
Más de una marca en la misma categoría. Uso de boletas no
oficiales o de elementos distintos a la lapicera provista. Incluir firmas,
dibujos, leyendas o manchas que permitan identificar al votante.
Para mayor información de las Elecciones 2025 consultar en
el sitio: Cámara Electoral Nacional.
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php
¿Dónde se vota?
CONSULTA DE PADRÓN ELECTORAL.
https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/padron-electoral
Es un listado confeccionado por la Justicia Nacional
Electoral en base a la información que recibe del Registro Nacional de las
Personas, en el que se registran los datos de todos los electores del país, los
que son organizados por distrito. Están excluidos aquellos que tengan una
inhabilitación legal.
Padrones pueden consultarse en los Juzgados de Paz, en las
sucursales del Correo Argentino y en el sitio web https://www.padron.gob.ar/
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES
Padrón Definitivo - Elecciones Nacionalesm26 de Octubre de 2025.
PASOS A SEGUIR:
Completá cada casillero del formulario:
Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar,
según figura en tu DNI.
Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el
domicilio que consta en tu DNI.
Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la
pantalla.
Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará: nombre
y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el
número de orden que te corresponde.
Por teléfono: Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237. Te
van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:. Aguardá unos instantes
y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del
establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que
te corresponde.
Información: Cámara Electoral Nacional - Padrón Definitivo.
