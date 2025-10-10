La Escuela N° 52 celebra sus primeros 100 años con un acto en Regina.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 52 de Regina vivirá este domingo una fecha muy especial porque conmemora los primeros 100 años de vida de la institución con un acto al que se invitó a la comunidad a participar.
Se trata de la primera escuela de nivel primario que tuvo la ciudad; apenas un año después de que comenzó la colonización de las tierras y por interés de las familias radicadas y las gestiones de la Compañía Italo Argentina de Colonización (CIAC), se creó la entidad educativa.
Por sus aulas pasaron gran parte de la comunidad local, desde los hijos de los primeros colonos, luego sus hijos, nietos y demás descendientes; motivo por el que será una ocasión muy especial porque involucra gran parte de la historia local.
Pero, además, también fueron muchas las personas que se desempeñaron como docentes en esta escuela, quienes también serán parte de la celebración del centenario.
El acto para celebrar los 100 años de la Escuela Primaria N° 52 se hará el domingo a las 18 en el edificio escolar ubicado en la esquina de las calles San Martín e Italia con la convocatoria abierta a toda la comunidad para participar.
No obstante, una hora antes, se prevé habilitar una visita al “rincón de los recuerdos” para las autoridades e invitados especiales. Una vez que finalice el acto, este lugar estará abierto a la visita de todas las personas.
El rincón se fue creando con distintos elementos aportados por quienes pasaron por las aulas, pero también incluye elementos que estaban resguardados dentro de la escuela, como los libros históricos e incluso un piano que se recibió en 1926 a partir de gestiones para su donación.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/10/10/35419-la-escuela-n-52-celebra-sus-primeros-100-anos-con-un-acto-en-regina
::: ::: :::
No hay comentarios:
Publicar un comentario