Ya está confirmada la Vuelta al Valle 2025: ¿conoce todos los detalles y cuándo pasará por Regina?

La Comisión Central Organizadora presentó oficialmente los circuitos que formarán parte de la 82° edición de la Vuelta al Valle, una de las competencias ciclísticas más importantes del país. La prueba se disputará del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, con un prólogo de apertura y seis etapas que recorrerán distintas localidades del Alto Valle de Río Negro.
Allen será nuevamente el punto de largada y llegada de la competencia, que contará con la participación de 200 ciclistas ya inscriptos. Todas las etapas están programadas para comenzar a las 14:30, con excepción del prólogo, que tendrá su propia ceremonia de presentación.
El lunes 10 se realizará el prólogo inaugural frente a la Municipalidad de Allen. Desde las 17:30 se convocará a los equipos, a las 18:30 se hará la presentación oficial de los competidores y a las 19:30 largará la prueba, que consistirá en tres vueltas por la calle Eva Perón hasta la rotonda de Alsina. Este primer tramo no otorga tiempo para la general, pero define el orden de los auxilios y posiciona a los equipos de cara a la primera etapa.
El martes 11 se disputará la primera etapa, también con largada y llegada en Allen, detalló ANR. Los ciclistas recorrerán 130 kilómetros en cinco vueltas que conectarán Allen con Guerrico, atravesando la Ruta 65 y la calle Haydeé Coila.
El miércoles 12, la segunda etapa tendrá como punto de partida Fernández Oro y finalizará nuevamente en Allen. El circuito incluirá cinco vueltas para completar un total de 117 kilómetros, consolidando la presencia de esta localidad como eje central de la competencia.
El jueves 13 se correrá una de las etapas más exigentes de la prueba. Comenzará en Cipolletti y finalizará en la zona de las Tres Cruces de General Roca, con un recorrido de 105 kilómetros. Aunque es una de las más cortas en distancia, el ascenso final representa un desafío crucial para los aspirantes al podio. Los ciclistas transitarán por Ruta 65, calle 11 y Ruta 6.
El viernes 14, la cuarta etapa volverá a Allen, con un circuito de 120 kilómetros que se extenderá hasta Paso Córdoba en Roca, para luego retomar por la Bajada de Zinelli y regresar al punto de partida.
La actividad continuará el sábado 15 con la etapa íntegramente desarrollada en Villa Regina. Allí se completarán 11 vueltas urbanas para alcanzar los 110 kilómetros previstos, en una jornada que suele convocar a gran cantidad de público local.
El domingo 16 será el gran cierre en Allen con la tradicional “calesita”, un circuito urbano de 11 vueltas que suma otros 110 kilómetros. Esta etapa final recorrerá los tres accesos de la ciudad y volverá a transitar por Ruta 65 y la calle Haydeé Coila, donde se espera una masiva presencia de espectadores para la coronación del nuevo campeón de la Vuelta al Valle.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/10/29/35929-ya-esta-confirmada-la-vuelta-al-valle-2025-conoce-todos-los-detalles-y-cuando-pasara-por-regina
