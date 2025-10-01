ALBRIEU ACLARÓ QUE LA MANZANA NO CAMBIA DE COLOR.
En las últimas horas el Monumento a la Manzana, ubicado en la Autovía 22, llamó la atención de varios vecinos al presentar un color diferente. Es por eso que muchos se preguntaron si había un cambio en la estética. Consultado al respecto el intendente Luis Albrieu lo negó.
“No es una manzana verde, es una base de pintura para luego pintarla de roja”, aclaró el intendente y remarcó que mañana la pintan de roja recuperando el monumento su tradicional estética.
Imagen y noticia: REGINA NOTICIAS.
