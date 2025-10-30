PRIMER RALLY “CIUDAD DE CHICHINALES – PORTAL DEL VALLE”.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Chichinales va a vibrar
con el Primer Rally “Ciudad de Chichinales – Portal del Valle”, una fecha
histórica del Campeonato Regional de Rally FRAD 11.
Rally de Chichinales: puntos claves en la anteúltima fecha del Regional.
Debasa, Vega y Rocca pueden dar un gran paso rumbo al título
en el Rally Regional. Hay dos categorías que están “en llamas”. Este viernes a
las 20 será la largada simbólica, en la Municipalidad de Chichinales.
El Rally Regional dice presente por primera vez en
Chichinales y la fecha es vital en las peleas por los diferentes campeones.
Bajo el nombre de «Portal del Valle», la competitiva categoría zonal se alista
para vivir ocho especiales que prometen en caminos desconocidos para los
pilotos, pero muy elogiados en la previa.
Como se trata del penúltimo capítulo de la temporada, la
gran mayoría usará la calculadora. Algunos están en condiciones de dar un paso
gigante hacia el título, pero otros se jugarán las últimas cartas antes de la
definición, que será en Bariloche, a principios de diciembre.
Mauro Debasa (RC5), Emilio Vega (N1) y Mauro Rocca (A8) son
los que más cómodos llegan al cierre del Regional. La regularidad fue
determinante a lo largo de las seis jornadas y por eso tienen el champán en el
freezer. A los tres les dan muy bien las cuentas y si son inteligentes, pueden
probarse la corona.
Todas las miradas en Chichinales estarán puestas en la A6 y
la A1, que coinciden en un punto: hay ventaja mínima y prometen sacarse chispas
hasta el final. Esequiel Klein supera a Rauly Martínez 164-163 en la A6,
mientras que Alejandro Zambón hace lo propio con Erick Regliner en la menor,
por 159-158.
El listado de líderes se completa con Octavio Fernández y
Oscar Ibargüen, quienes mandan con cierta comodidad, pero no se pueden tomar
licencias. Un error puede costar caro y tanto Claudio Bustos como Antonio
Indaver están al acecho.
La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) informó que
son 44 los inscriptos para esta jornada clave del certamen. Como siempre será
la encargada de controlar la prueba que fiscalizará la Federación Regional Once
y que cuenta con la organización de la Municipalidad de Chichinales, sede de la
largada simbólica, prevista para este viernes a las 20. Sin dudas, será un
momento muy especial para la ciudad, que apuesta a que su fecha tenga continuidad
en los próximos años.
La etapa del sábado será un poco más extensa que la del
domingo (39,2 contra 34.9), mientras que un tramo, Chichinales-500 Hectáreas,
se utilizará en tres especiales. Su deterioro puede resultar clave en el
desarrollo de la prueba, especialmente en el P6, cuando se empiece de definir
la historia.
El cronograma del Rally de Chichinales,
Viernes 31/10: 20:00 Largada simbólica, Municipalidad de
Chichinales.
Sábado 01/11: PE 1 10:53 Cantera Gómez/Cervantes, PE 2 12:06
Chichinales/500 Hectáreas, PE 3 14:14 Cantera Gómez/Cervantes, PE 4 15:27
Chichinales/500 Hectáreas.
Domingo 02/11: PE 5 10:53 Villa Regina/Parque Industrial, PE
6 11:36 Chichinales/500 Hectáreas, PE 7 13:14 Villa Regina/Parque Industrial, PE
8 13:57 Pista Safari/Campo de doma.
Total Rally:
334,70 kms (74,1 PE, 260,6 enlaces)
Las tablas de posiciones
Clase RC5: Mauro Debasa 211, Omar Kovacevich 139, Lucas
Craievich 120
Clase N2: Octavio Fernández 161, Claudio Bustos 126, Marcelo
Martínez 122
Clase N1: Emilio Vega 173, Agustín Pistagnesi 88, Ariel
Ramos 74
Clase A8: Mauro Rocca 129, Miguel Carbonell 59.5, Damián De
Grossi 41.5
Clase A7: Oscar Ibargüen 139. Antonio Indaver 105, Marcos
Craievich 90
Clase A6: Esequiel Klein 164, Raúl Martínez 163, Jorge
Escalante 144
Clase A1: Alejandro Zambón 159, Erick Regliner 158, Rubén
Martínez 91
*** Publicado en PODIO del Diario Río Negro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario