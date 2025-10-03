El agua de riego es un recurso vital y limitado, columna vertebral de nuestra producción y del desarrollo regional.
De acuerdo a las normas vigentes, es obligación de todos los regantes realizar un uso eficiente del agua, respetando turnos y evitando derroches.
Cuando un usuario no se encuentra en su chacra al momento del riego, y se registra derroche o perdidas que afecten a linderos o caminos comunales, el Tomero está facultado para cortar el servicio y registrar la situación, ya que esta obligado a cumplir con el reglamento.
El Usuario antes del próximo turno deberá realizar un descargo y, en caso de reiteración, corresponde la aplicación de multas.
La eficiencia en el riego no es solo una norma: es un compromiso con la producción, con nuestros vecinos y con el futuro de nuestro valle. Cuidar el agua es cuidar nuestro trabajo y nuestra tierra.
*** Fuente de información e imágenes:
Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, Godoy y Chichinales.
