La Ciudad rionegrina de Cervantes cumple 115 años.

115 ANIVERSARIO CERVANTES.
Está mañana se desarrolló el tradicional acto protocolar del
aniversario de la ciudad, fue presidido por la Intendenta, Claudia Montanaro y
el Ministro de Gobierno de la provincia Fabian Gatti.
Previo a la ceremonia se hizo entrega de una ofrenda floral
en la plaza “Primeros Pobladores” y luego se procedió al izamiento del pabellón
nacional y al reconocimiento de vecinos destacados.
El Gobierno provincial hizo entrega de un aporte económico
para el Club Bochofilos de la ciudad y se procedió a la firma del convenio
entre provincia, municipio y empresa constructora para la ampliación del Jardín
Nº 57.
Todo es alegría para los cervantinos y cervantinas en este
día tan especial.
Municipalidad de Cervantes.
Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, Cervantes celebra sus 115 años de historia con una extensa agenda de actividades que combinará actos protocolares y propuestas artísticas en el predio Aniversario, sobre el bulevar de la Avenida San Martín.
La jornada inaugural comenzó en la mañana de este sábado con el acto protocolar en la Plaza Belgrano, donde se contó con la presencia de autoridades provinciales y locales.
Por la tarde, desde las 18 horas, se encendió el escenario mayor con un variado programa que incluyó ballet folclórico, talleres municipales de música y danzas, espectáculos de ritmos urbanos y la presentación de artistas regionales. El cierre de la primera noche estará a cargo de Sharon y Los Camperos del Chamamé.
El domingo, la celebración se abrirá con el desfile cívico militar a las 14:45 sobre Avenida San Martín y Belgrano. Tras esa cita, toda la atención volverá al predio Aniversario, donde nuevamente desde las 18 horas se desplegará una grilla que reunirá a la Orquesta Infanto Juvenil, colectividades, escuelas de danza y talleres municipales.
La gran expectativa estará puesta en el cierre: a las 22, el popular grupo Néstor en Bloque subirá al escenario para coronar un fin de semana que, según destacaron desde el Municipio, será “una gran fiesta para toda la comunidad”.
La Comuna de Villa Regina.
CERVANTES. HISTORIA.
Cervantes es una localidad Argentina, que hoy está
cumpliendo 113 años, ubicada al noroeste de la provincia de Río Negro, en el
Departamento de General Roca; al norte de nuestra Patagonia Argentina. Se ubica
en el denominado Alto Valle del Río Negro, entre las localidades de
Mainqué y General Roca, a la vera de la
Ruta Nacional 22 que bordea el río Negro.
Cervantes fue fundado por el escritor español Vicente Blasco
Ibáñez, el 4 de octubre de 1910; otra colonia fundada por este inversor español
fue la Nueva Valencia (en Corrientes).
En 1910 el gobierno nacional hizo una concesión de tierras
al escritor español e inversor Vicente
Blasco Ibáñez. Fue entonces que Blasco Ibáñez intentó formar en 1911, con
inmigrantes valencianos, la Colonia Cervantes. Blasco Ibañez estableció en
Cervantes, sobre unos 2.500 hectáreas de tierra de su propiedad, una colonia
formada principalmente por agricultores valencianos. Se instituyó la Sociedad
Cooperativa de Irrigación Colonia Cervantes con poco éxito.
No había riego, por supuesto, y el escritor instaló bombas
con capacidad de 1.225 litros por segundo, cerca del esquinero noroeste de la
chacra 316, en el margen de un cañadón que actualmente sirve de desagüe.
Restos de esas instalaciones se hallan todavía en su lugar
de emplazamiento, sobre la ruta 22, y claro está, casi la mayoría de los que
pasan, turistas, viajeros y pobladores, ignoran que se trata de bombas
instaladas hace más de 40 años para extraer agua del río Negro.
La empresa fracasó. Argentina lo empobreció a Blasco Ibánez.
La mayoría de los agricultores abandonaron las tierras, algunos volvieron a
España y otros quedaron en la zona, radicándose en distintos lugares de la
colonia, particularmente en Ingeniero Huergo, Mainqué y Cervantes. Blasco
Ibáñez se va en 1913 tras vender todas sus propiedades a José María Rosa.
En 1921, al realizarse nuevas obras de riego, resurgió la
colonia agrícola.
Debe su nombre a la Sociedad Cooperativa de Irrigación
Colonia Cervantes fundada Vicente Blasco Ibáñez en 1911 con inmigrantes
valencianos.
Texto publicado en EL REGINENSE 2023.
http://elreginense.blogspot.com/2023/10/113-anos-de-la-localidad-rionegrina-de.
“CERVANTES, CUNA DE FAMILIAS TRABAJADORAS, CHACARERAS Y
COOPERATIVISTAS QUE FORJARON CON ESFUERZO LA IDENTIDAD PRODUCTIVA DE TODA LA
REGIÓN: NOMBRES COMO BERNARDO RISKIN, ENRIQUE PALMIERI, S. ZAMBONI, DOMINGO
PALMERO, ALFREDO LERMAN, ENRIQUE DE GROSSI, ÁNGEL BARDA, H. GONZÁLEZ, JOSÉ
MELANI, FRANCISCO LERCARI Y TANTOS OTROS, DEJARON SU HUELLA IMBORRABLE EN LA
TIERRA VALLETANA.
DESCENDIENTES DE ITALIANOS, ESPAÑOLES, RUSOS JUDÍOS Y OTROS INMIGRANTES, UNIDOS POR EL MISMO PROPÓSITO: TRABAJAR, PRODUCIR Y CRECER. AÚN HOY, LOS VIEJOS EDIFICIOS DE LAS COOPERATIVAS FORRAJERA ALTO VALLE DE RÍO NEGRO LTDA. Y CONSERVAS ALIMENTICIAS CERVANTES LTDA., JUNTO A LAS VÍAS DEL TREN, GUARDAN EL ECO DE AQUEL ESPÍRITU PIONERO”. Pichi Cafetero De Roca Graiber.
