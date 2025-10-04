sábado, 4 de octubre de 2025

CAMINATA SOLIDARIA EN VILLA REGINA. Organiza: LALCEC VILLA REGINA.

 


El domingo 12 de Octubre se realizará la CAMINATA SOLIDARIA en la Plaza Primeros Pobladores,
a las 9:30 horas. Organiza: LALCEC VILLA REGINA.
Mes de Octubre, mes mundial de concientización en la prevención del cáncer de mama.
La prevención y detección temprana puede salvar vidas


