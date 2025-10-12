33º fecha de la Liga Deportiva Confluencia.
Victorias para El Albo y El Granate.
En la 33º fecha de la Liga Deportiva Confluencia el Club Atlético Regina y Círculo Italiano ganaron los encuentros tanto en primera como en tercera.
Así El Albo se consolida en la cima del Campeonato. Por otra
parte el Granate sumó puntos para mantenerse en la categoría en primera
división.
Resultados Club Atlético Regina.
Con goles de Tobias Rivas, Rubén García y Franco
López (dos), El Albo se impuso por 4-0
en su visita a San Isidro.
EN TERCERA DIVISIÓN.
En tercera división fue victoria por 5-1 del Club Atlético Regina.
Resultados Círculo Italiano.
El Grana
con goles de Facundo Painemilla y Paul San Martín sobre Alto Valle
por 2 a 1.
EN TERCERA DIVISIÓN.
El Grana goleó 7 a 0 a Alto Valle por la fecha 33 de la Liga
Deportiva Confluencia.
Los goles fueron convertidos por Valentín De la Cruz (2),
Joaquín Balle (2), Tiziano Pasin, Bruno Sanhueza y Uriel Sosa.
Octubre es el mes rosa para la conciencia y sensibilización
sobre el cáncer de Mama. Jugadores y terna arbitral lucieron brazaletes en
representación de Lalcec Villa Regina.
