La escuela 52 cumplió 100: así lo festejó.
La Escuela Nº 52 “Bartolomé Mitre” alcanzó ayer, 12 de
octubre, su centenario y lo festejó con una ceremonia que combinó emoción,
historia viva y comunidad. Con la galería convertida en túnel del tiempo y el
patio colmado desde las 17, la institución recordó que “Regina, a los 11 meses
de haber comenzado como pueblo, ya tenía una escuela para educar a sus hijos”,
tal como subrayó el intendente Luis Albrieu en un pasaje del acto.
También llegó un saludo escrito del gobernador, que ponderó
el rol de la escuela en la identidad reginense y su aporte a la ciudadanía a lo
largo de un siglo.
Distinciones
Acompañaron el festejo el presidente del Concejo
Deliberante, Maximiliano Garré; la concejal y candidata a diputada María
Eugenia Paillapi; la concejal suplente Luz Contreras; la concejal Claudia
Maidana; la coordinadora del Consejo Escolar, Gisela Latini; el presidente del
Tribunal de Cuentas municipal, Roberto Berola; y las legisladoras Silvia
Morales y Gabriela Picotti. Hubo distinciones para la institución, exalumnos y
exdocentes que fueron parte de esta historia colectiva.
Las palabras conmemorativas estuvieron a cargo de la
directora, Verónica Espinoza; el intendente Albrieu y la coordinadora escolar,
Gisela Latini.
Un viaje por la memoria
Antes del acto central, la galería propuso una puesta en
escena histórica: bancos dispuestos alrededor con maquetas y trabajos de
alumnos, un piano y escritorio “de época” con la encantadora actuación de
Claudia Teruel (profesora de teatro), que encarnó con humor a una maestra de
antaño: “Usted, alumno, pórtese bien, lo estoy vigilando”, arrancando sonrisas
e interacción del público.
Además, se exhibieron fotografías desde el blanco y negro
hasta la actualidad. Vecinos y familias se acercaron a reconocer abuelos,
padres y a encontrarse a sí mismos en las imágenes de su paso por “la 52”.
Canto, baile y música
El festejo tuvo números artísticos de folclore a cargo de
ganadores de los Encuentros Culturales Rionegrinos. El profesor Mario Ormeño
presentó una canción escrita por egresados del 2000, interpretada junto a
egresados de este año, mientras en pantalla se proyectaban imágenes de aquella
camada cantando en vivo con los actuales estudiantes.
Los más pequeños también se lucieron con un baile que
combinó concentración, ensayo y ternura: una postal perfecta para el cumpleaños
100.
Los regalos
Un grupo de exdocentes regaló un cartel luminoso que ya luce
sobre la pared lateral de la escuela en la Avenida Italia. “Queríamos dejar un
presente a esta escuela en la que muchas de nosotras pasamos más de 10 años,
como muestra de nuestro cariño”, contaron a LCR.
Asimismo, se hizo entrega al Municipio de la bandera
histórica que acompañó a la institución durante décadas para integrar el
patrimonio cultural, y se izó la nueva bandera obsequiada por la Municipalidad
a la escuela.
Torta, brindis y encuentros
El cierre fue bien reginense: torta de cumpleaños elaborada
por Gustavo Passaniti junto a alumnos de la FACTA (Facultad de Ciencias y
Tecnologías de los Alimentos). Entre porciones, charlas, reencuentros y fotos,
la comunidad selló un siglo de aulas, recreos y proyectos que atraviesan a casi
todas las familias de la ciudad.
Cien años después, la Escuela 52 confirma su sello: abrir
puertas, multiplicar oportunidades y construir memoria compartida. En Regina,
decir “la 52” es decir historia.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/10/13/35466-la-escuela-52-cumplio-100-asi-lo-festejo
No hay comentarios:
Publicar un comentario