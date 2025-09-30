Miércoles 1º de Octubre. Continua la Liga de Alto Valle Pelota a Paleta, torneo Clausura. El Club Atletico Regina juega en condición de Local.

Continua la Liga de Alto Valle Pelota a Paleta, torneo Clausura.
El miércoles 1º de Octubre en la cancha de Pelota Paleta continua la Liga de Alto Valle Pelota a Paleta, torneo Clausura.
Los partidos darán inicio a las 20hs con la 4ta Cat. Luego jugarán la 3ra y 2da Cat.
La transmisión de la jornada se transmitirá por la cuenta de Youtube LigaAltoVallePaleta.b Atletico Regina juega en condición de Local y recibe al Club Unión Alem Progresista.
La transmisión de la jornada se transmitirá por la cuenta de Youtube LigaAltoVallePaleta.
