¡La FACTA presente en los 100 años de la Escuela N° 52 de Villa Regina!
Agradecemos y felicitamos a los y las estudiantes: Lisandro Godoy, Huilen Maidana, Lucía Diez, Rafaela González y Ángeles Romero por su compromiso y dedicación en esta hermosa actividad.
Desde la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA - UNCo), celebramos y acompañamos con orgullo a la Escuela N° 52 en sus 100 años de historia educativa y de trabajo por la comunidad reginense.
ACTO ACADÉMICO DE COLACIÓN DE PREGRADO y GRADO - Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (UNCo) de Villa Regina.
Se realizará este viernes 17 de OCTUBRE a las 17:00 horas en el AULA MAGNA FACTA- 25 de Mayo y Reconquista.
Nómina de Graduados/as:
Tecnicatura en Control e Higiene de los Alimentos
- JOVANOVICH, Milena - MONTIVEROS, Ana Victoria.
Tecnicatura Universitario en Gastronomía
- AMAOLO, Nara Victoria - MAIOLINO, Celina.
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
- JOVANOVICH, Milena - MONTIVEROS, Ana Victoria
Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico
- CURZEL, Camila Emilia.
La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) cumple 50 años de historia y se realizará una Cena Baile Aniversario.
Durante la noche habrá sorteos y homenajes a personas que han dejado huella en la historia de nuestra Facultad, reconociendo su compromiso y aporte a lo largo de estos años. - Entradas a la venta en la Secretaría de Extensión FACTA (Reconquista y 25 de Mayo – Villa Regina).
Valor: $60.000 hasta el 5 de noviembre. Luego de esa fecha $65.000.
- Consultas: Secretaría de Extensión 2984463200- Interno 106.
No hay comentarios:
Publicar un comentario