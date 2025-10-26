La Libertad Avanza confirmó la tendencia y se impuso en la elección en Regina. Con el 100% de las mesas escrutadas.

La Libertad Avanza confirmó la tendencia y se impuso en la elección en Regina.
Los primeros datos extraoficiales que se conocieron en la tarde de hoy sobre el escrutinio provisorio de Villa Regina arrojaron la tendencia para la victoria de la Alianza La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025, datos que se confirmaron con el escrutinio de la totalidad de mesas.
Con una participación del 61,67% del padrón electoral y más de 2.000 votos de diferencia, LLA se consolidó como la fuerza más votada en la categoría de diputado, mientras que fue menor la diferencia en la de senadores donde la diferencia fue de 821 votos en relación con Fuerza Patria que se ubicó segunda.
De acuerdo con los datos de la Cámara Electoral Nacional con el 100 por ciento de las mesas escrutadas en Villa Regina, la Alianza La Libertad Avanza para diputados totalizó 7.122 votos, mientras que para senadores alcanzó los 6.502 votos.
Como segunda fuerza política se ubicó Fuerza Patria que para diputados obtuvo 4.954 votos y para senadores 5.681. Por su parte Juntos Defendemos Río Negro contabilizó 3.898 votos para la categoría de diputados y 4.204 votos para la de senadores.
En tanto el PRO se consolidó como cuarta fuerza política en la categoría de senadores donde sumó 1.076 votos, no así en diputados donde obtuvo 485. En este caso el FIT U superó alcanzó los 506 votos en diputados, superando al PRO, en tanto que para senadores obtuvo 471 votos.
Finalmente, Primero Río Negro alcanzó los 406 votos para diputados nacionales y 460 para senadores, y el MAS sumó 205 votos para diputados y 193 para senadores.
