12 de octubre: LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA Nº 52 DE VILLA REGINA.

El 7 de noviembre del año pasado Villa Regina cumplió 100
años. En los comienzos de Villa Regina nace la escuela nacional mixta Nº 52 de
Villa Regina fue inaugurada un 12 de Octubre del año 1925, a solo un año
después de la fundación de la Colonia Regina Alvear habitada por los primeros
inmigrantes italianos en su gran mayoría de acuerdo al proyecto de la CIAC y
Felipe Bonoli en el territorio de Río Negro.
La construcción del edificio estuvo a cargo e iniciada por
la CIAC Compañía Ítalo Argentina de Colonización cumplimentando otro de los
puntos convenidos con los colonos con quienes se comprometieron a proveerles de
la educación de los hijos.
El primer director y maestro, a la vez, el puntano Juan Manuel Varas.
El 28 de agosto de 1919 asumió como director del Señor
Guillermo Pérez y años más tarde la escuela recibió el nombre: “Bartolomé
Mitre” en una concurrida ceremonia en la que además asumieron como padrinos en
Ingeniero Mario Bicchi.
El mástil fue inaugurado recién el 20 de Junio de 1939 en un
acto donde participaron diferentes autoridades. En el centro del patio fue
plantado uno de los primeros eucaliptos históricos del centro de Villa Regina.
El personal tanto ea docente y directivo dependía del
Consejo Nacional de Educación, quien más tarde adquirió el edificio siendo este
remodelado, y años después fue derribado y construido un nuevo edificio que
funciona en la Avda. San Martín y Avda. Italia.
La nómina de los primeros alumnos es la siguiente:
Josefina Porrino, Anna Milohanich, José Ortega, José Enei,
Argentina Colletti, Hermeneg Colletti, Pedro Colletti, Rosa Colletti, Pedro
Vitulich, Ada Zanini, Eduardo Alba, Dino
Alba, María Vertua, Luis Vertua, Velia Scorolli, Dante Scorolli, Elsa Pistrin,
Dante Tappatá, Magdalena Moreno, Marcelina Moreno, Rosalía Molin, Juan Fedalto,
Amelia Fedalto, Jorge Fedalto, Juana Fedalto, Elisa Ongaro, Ricardo Ongaro,
Emma Ongaro, Leonor Ongaro, Victorio A. Moschini, José L. Moschini, Ernesto J.
Moschini, Elena J. Moschini, Ercilla J. Moschini, Victa. Panebianco, Sebastián
Di Martino, Salvador Di Martino, Emilio Fabro, Rosa Fabro, Máximo Massaccesi,
Palmira Pistrin, Sotero Diletti, Nelo Diletti, Romeo Diletti, Antonio
Caporalini, Aldo Caporalini, Dario Caporalini, Virgilio E. Mion, Oscar D. Mion,
Mario M. Mion, Primo Passamonti, Elvira Nicosia, Juan Nicosia, Maria Diletti,
Ana Verzini.
Los Padres, tutores o encargados:
Clemente Porrino, José Milohanich, José Blanco, Vicente
Enei, Anna de Colletti, Juan Vitulich, Dante Zanini, Juan Alba, Francisco
Vertua, Mariano Scorolli, Pedro Pistrin, Angel Tappattá, Emilio Moreno, Romano
Molin, Antonio Fedalto, Fiorabante Ongaro, Luis Moschini, Salvador Panebianco,
Carmelo Di Martino, Juan B. Fabro, Maximiliano Massaccesi, Pedro Pistrin, Juan
Diletti, José Caporalini, Juan M. Mion, Fortunato Passamonti, Juan Nicosia,
Bernardo Verzini.
El primer día de clase fue el 12 de octubre de 1925.
*** Datos de publicaciones de ¡BIEN DE REGINA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario