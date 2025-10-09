jueves, 9 de octubre de 2025
Escuela N°52, la primera de Villa Regina, colocó un cartel con el nombre de la institución calado e iluminado.
Camino a cumplir su aniversario número 100, el próximo 12 de octubre, la Escuela N°52, la primera de Villa Regina, colocó un cartel con el nombre de la institución calado e iluminado
.
F
uente de información e imagen: REGINA NOTICIAS.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
0:33
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Educación
,
Los 100 años de la Escuela 52.
,
Noticias
,
Noticias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario