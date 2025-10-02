jueves, 2 de octubre de 2025

ACCIÓN SOLIDARIA REGINENSE. Se viene 14ª Edición del “PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO".

 


Este fin de semana se vivirá una nueva edición de la cruzada solidaria.
Organizado por el Club de Leones y un grupo de instituciones de la localidad.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)