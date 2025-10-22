Existe un empate técnico en la elección a Senador en Rio Negro según el consultor Ricardo Vignoni.
El panorama electoral en Rio Negro se caracteriza por una
paridad técnica para la categoría de Senador Nacional y una disputa más acotada
para el tramo de Diputado Nacional, con la particularidad de un alto porcentaje
de votantes indecisos.
En el caso de la elección de senadores se percibe un empate
técnico que es liderado ligeramente por Juntos Defendemos Rio Negro, seguido
muy de cerca por Fuerza Patria y unos puntos más atrás la candidata de La
Libertad Avanza. Algunos puntos para destacar en este tramo:
•El porcentaje de indecisos o no contestan es
significativamente alto, alcanzando el 28,57%.
•Ahora analicemos la gravitación territorial: Juntos
Defendemos Rio Negro posee la mayor estructura territorial (intendentes y
partidos aliados).
•Fuerza Patria tiene una enorme gravitación en General Roca
(40% de intención), pero su apoyo se diluye en el resto de las localidades,
algunas quedan equilibradas y en otras es superado por Juntos Defendemos Río
Negro y La Libertad Avanza.
•La Libertad Avanza es el partido que ha perdido más
votantes, y sus posibilidades dependen de una reacción favorable de los
«Desilusionados con la gestión de Milei» ese paquete de los que no saben si
volverán a votar a Milei es de 30% sobre el 28 % de indecisos. Esa ecuación
significa el 9% de los indecisos en dudas de votar a los candidatos de Milei,
no es poca cosa en una elección tan ajustada.
Juntos Defendemos Rio Negro: Lidera ligeramente.
•Siempre en una elección polarizada son importantes las
cuatro (4) grandes ciudades: Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma. Pero acá en
una elección de tercios pasan a ser también gravitantes las localidades
medianas y chicas ante la alternativa que la contienda se defina por pocos
votos.
•Hay circuitos que van a tener un rol muy significativo,
mucho más que en cualquier otra elección. Si tomamos como ejemplo a la
población de la Línea Sur representan unos 16.000 votantes e históricamente ha
sido un lugar favorable al oficialismo provincial, pero Ingeniero Huergo, Godoy
y Cervantes suman la misa cantidad de votantes y por el contrario siempre ha
habido un mayor apoyo para el peronismo y como este, existen innumerables
ejemplos. Por esta razón los sufragios de los llamados «pueblos chicos» pasan a
tener un valor relevante.
•Los sondeos cada vez arrastran mayor cantidad de incógnitas y es necesario mirar con detenimiento los antecedentes de cada barrio para encontrar el hilo conductor hacia un resultado creíble, aunque de La Libertad Avanza no existen muchos antecedentes.
•Otra situación influyente es el desconocimiento de la gran
mayoría de los candidatos y la mala imagen de la postulante al senado Lorena
Villaverde sumamente cuestionada en los últimos días que le está restando votos
a esa agrupación.
2- En Diputado Nacional
La intención de voto total también muestra una competencia
cerrada entre las tres principales fuerzas, aunque con una ligera
reconfiguración de posiciones:
•Juntos Defendemos Rio Negro asoma en primer lugar junto a
Tortoriello de La Libertad Avanza.
•La Libertad Avanza soporta el peso negativo «anti Milei» de
los últimos días
•Fuerza Patria aparece como tercero a unos puntos de
diferencia.
Puntos destacados para Diputado:
•Disputa Final: Se proyecta que la disputa por el ganador se
reducirá a un mano a mano entre Juan Pablo Muena (JDRN) y Aníbal Tortoriello
(LLA). El sondeo indica un «cruce de votantes» hacia estos dos.
•Declive de Fuerza Patria: aquí el caudal de la candidata de
Fuerza Patria Adriana Serquis, disminuye, un poco, aparentemente debido al
cruce de votantes de Martin Soria hacia Muena y Tortoriello, sumado una parte
de los peronistas que se rehúsan a votar por la representante de Juan Grabois.
•Los indecisos se mantienen en un nivel alto, representando
el 27,87%.
Comentario y conclusión final.
•El panorama electoral en Rio Negro se mantiene en un clima
de incertidumbre y sin una clara definición. La clave de la contienda reside
inequívocamente en la movilización y el destino final cerca del 30% de votantes
indecisos.
•Para la categoría de Senador Nacional, las tres principales
fuerzas (Juntos Defendemos Rio Negro, Fuerza Patria y Libertad Avanza) se
encuentra en virtual triple empate técnico. A pesar de su robusta estructura
territorial, Juntos Defendemos Rio Negro aun no logra capitalizar esa ventaja
en la intención de voto consolidada. Por otro lado, la Libertad Avanza se
enfrenta al desafío de retener a los desilusionados con la gestión nacional,
mientras que Fuerza Patria debe compensar la concentración de su apoyo en
General Roca con una mayor presencia en otras localidades.
•En la elección a Diputado Nacional, si bien los números de
intención de voto total sitúan a Juntos Defendemos Rio Negro y La Libertad
Avanza por encima de Fuerza Patria, el análisis cualitativo sugiere que la
disputa final se estaría polarizando entre Juan Pablo Muena y Aníbal
Tortoriello. El debilitamiento de la candidata de Fuerza Patria, Adriana
Serquis, debido a la migración de votos de Martin Soria y la reticencia de un
sector del peronismo por la representante de Juan Grabois, parece estar
redefiniendo la dinámica de esta carrera.
•El voto de los indecisos está fuertemente condicionado por
un conjunto de quejas y malestares vecinales que incluyen la falta de recursos
para llegar a fin de mes, la desesperanza con la política, casos de corrupción
y problemas de atención de la salud y seguridad. La capacidad de cualquiera de
las tres fuerzas principales para captar efectivamente a este segmento,
abordando estas preocupaciones, será el factor determinante para romper el
empate técnico en el Senado y definir al ganador en la contienda por la banca
de Diputado Nacional.
•Al proyectar indecisos, se nota un despegue de Juntos Somos
Rio Negro sobre Fuerza Patria». aseguró Ricardo Vignoni.
