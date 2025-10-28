Fundación Cultural Patagonia y Círculo Italiano presentan:
Orquesta Sinfónica FCP | DOMINGO 2 NOVIEMBRE – 20 HORAS.
Entradas General: $10.000 | Socios de Círculo Italiano:
$8.000 (cuota al día, sin excepción).
Disponibles en circuloitaliano.ar o en boletería del teatro.
La Orquesta Sinfónica de Fundación Cultural Patagonia
regresa al escenario del Cine Teatro Círculo Italiano con un concierto
imperdible.
El programa propone un recorrido por tres danzas clásicas
del repertorio sinfónico universal:
- “Danza Húngara N°1” – Johannes
Brahms
- “Danzas de Galanta” – Zoltán
Kodály
- “Danzas Sinfónicas Op. 64” – Edvard Grieg
Más de 50 músicos en escena, bajo la dirección del maestro Fabrizio Danei, darán vida a una noche única de virtuosismo y emoción.
