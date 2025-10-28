martes, 28 de octubre de 2025

La Orquesta Sinfónica de Fundación Cultural Patagonia regresa al escenario del Cine Teatro Círculo Italiano.

 


Fundación Cultural Patagonia y Círculo Italiano presentan:

Orquesta Sinfónica FCP |  DOMINGO 2 NOVIEMBRE – 20 HORAS.

Entradas General: $10.000 | Socios de Círculo Italiano: $8.000 (cuota al día, sin excepción).

Disponibles en  circuloitaliano.ar o en boletería del teatro.

La Orquesta Sinfónica de Fundación Cultural Patagonia regresa al escenario del Cine Teatro Círculo Italiano con un concierto imperdible.

El programa propone un recorrido por tres danzas clásicas del repertorio sinfónico universal:

- “Danza Húngara N°1” – Johannes Brahms

- “Danzas de Galanta” – Zoltán Kodály

-  “Danzas Sinfónicas Op. 64” – Edvard Grieg

Más de 50 músicos en escena, bajo la dirección del maestro Fabrizio Danei, darán vida a una noche única de virtuosismo y emoción.


Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)