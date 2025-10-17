Y la Manzana Reginense volvió a ser Roja...

El 8 de septiembre de 1969, fue colocada en lo Alto de la barda, una gran "Manzana Deliciosa" construída por el vecino Gino Marzolla, en su Taller metalúrgico.
Con el correr del tiempo se vio frustrada, por los embates de la naturaleza, los cada vez mas fuertes vientos, vencieron la columna que sostenía la manzana.
Don Gino Marzolla, en el año 1978, restauró la inmensa fruta, que colocó a la vera de la ruta 22.
La "Manzana Deliciosa" que hoy la vemos en la Ruta Nacional 22.
Hoy constituye un atractivo turístico reginense.
El SE PUEDE CREATIVO del Señor Gino Marzolla que nos enseñó que con TRABAJO, ESFUERZO y GANAS DE HACER POR LA CIUDAD se PUEDE SIEMPRE.
Hoy la Ruta Nacional 22 en Villa Regina el Monumento a la Manzana fue recientemente restaurado con trabajos de pintura y una nueva iluminación con su color rojo.
El 1º de octubre Noticias EL REGINENSE había publicado la siguiente información.
ALBRIEU ACLARÓ QUE LA MANZANA NO CAMBIA DE COLOR.
