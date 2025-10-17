viernes, 17 de octubre de 2025

Y la Manzana Reginense volvió a ser Roja...


Un poco de historia Reginense.
El 8 de septiembre de 1969, fue colocada en lo Alto de la barda, una gran "Manzana Deliciosa" construída por el vecino Gino Marzolla, en su Taller metalúrgico. 
Con el correr del tiempo se vio frustrada, por los embates de la naturaleza, los cada vez mas fuertes vientos, vencieron la columna que sostenía la manzana. 
Don Gino Marzolla, en el año 1978, restauró la inmensa fruta, que colocó a la vera de la ruta 22. 
 La "Manzana Deliciosa" que hoy la vemos en la Ruta Nacional 22. 
Hoy constituye un atractivo turístico reginense. 
El SE PUEDE CREATIVO del Señor Gino Marzolla que nos enseñó que con TRABAJO, ESFUERZO y GANAS DE HACER POR LA CIUDAD se PUEDE SIEMPRE. 
Hoy la Ruta Nacional 22 en Villa Regina el Monumento a la Manzana fue recientemente restaurado con trabajos de pintura y una nueva iluminación con su color rojo.



 


El 1º de octubre Noticias EL REGINENSE había publicado la siguiente información.

ALBRIEU ACLARÓ QUE LA MANZANA NO CAMBIA DE COLOR.

En las últimas horas el Monumento a la Manzana, ubicado en la Autovía 22, llamó la atención de varios vecinos al presentar un color diferente. Es por eso que muchos se preguntaron si había un cambio en la estética. Consultado al respecto el intendente Luis Albrieu lo negó.
“No es una manzana verde, es una base de pintura para luego pintarla de roja”, aclaró el intendente y remarcó que mañana la pintan de roja recuperando el monumento su tradicional estética.
Imagen y noticia: REGINA NOTICIAS.
Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)