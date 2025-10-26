Elecciones legislativas 2025: Soria y Lorena Villaverde aseguran dos bancas para Río Negro en el Senado.
Con el escrutinio ya avanzado y los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral publicados, Martín Soria (Fuerza Patria) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) se aseguran las dos bancas en disputa del Senado por la provincia de Río Negro. Soria, quien representa a General Roca, encabezaría la lista de su espacio, mientras que Villaverde lidera la otra fuerza que logró el triunfo provincial.
La tercera banca, vinculada al segundo espacio más votado, ya no estará al alcance de Juntos Defendemos Río Negro, puesto que su candidato Facundo López reconoció públicamente la derrota. En Río Negro, los resultados indican que La Libertad Avanza obtuvo el primer puesto y Fuerza Patria el segundo, lo que implica que allí ingresen Villaverde y Soria respectivamente.
El local de Fuerza Patria en General Roca se convirtió hoy en epicentro de la espera por los resultados. Militantes y referentes locales aguardaron la llegada de Martín Soria y la intendenta María Emilia Soria, que se sumaron a la vigilia hasta entrada la madrugada.
El nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) fue utilizado por primera vez en estas elecciones nacionales, lo que contribuyó a un recuento más ágil según las autoridades electorales provinciales.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
Río Negro: Triunfo de Tortoriello en diputados.
(ADN).- La Libertad Avanza ganó el tramo de diputados nacionales con el 34,46%. Así, Aníbal Tortoriello se impuso por cinco puntos a la candidata de Fuerza Patria, Adriana Serquis que obtuvo 29,46%. Tercero quedó Juan Pablo Muena, de Juntos Defendemos Río Negro, con el 25,88% de los votos.
La diferencia entre diputados y senadores fue amplia. La candidata de LLA pelea el segundo lugar.
Con este resultado, el cipoleño encamina su proyección provincial. Tortoriello marcó una gran diferencia en su campaña con Villaverde y programó un esquema donde predicó la palabra de Milei, con los beneficios de la inflación baja y la caída en los registros de la pobreza.
Juntos reconoce la polarización. Salió tercero.
(ADN).- Los dos principales candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López y Juan Pablo Muena, admitieron que la elección se polarizó y predominaron las fuerzas nacionales como La Libertad Avanza y Fuerza Patria. De esta manera, el oficialismo provincial perdió sus dos escaños en el Congreso de la Nación.
«Claramente la gente eligió una cuestión de los extremos, no de los consensos», dijo López desde Viedma. «Los rionegrinos han elegido que serán los partidos nacionales los que representen a Río Negro», indicó Muena en Bariloche.
Muena agradeció a quienes acompañaron este proyecto de la alianza Juntos Defendemos Río Negro. Manifestó que «es muy fuerte la polarización» no sólo en Río Negro sino en otras provincias. “El pueblo es soberano, este proyecto va a seguir trabajando para los rionegrinos y los barilochenses, en el 2027 vamos a estar más fortalecidos. Ha sorprendido esta polarización pero era un riesgo”, reconoció.
Publicado en ADN RÍO NEGRO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario