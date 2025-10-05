Pedaleando por un sueño 2025 llega a su fin. Gran participación de la gente.

La 14° Edición de la Fiesta Provincial Pedaleando por un Sueño, llegó a su fin.
Tuvo una recaudación final de $21.803.600.
Este dinero tendrá como destino la obra para el taller de reciclado que el Club de Leones de Villa Regina está haciendo dentro del Proyecto Regina RIE (Recicla, Incluye y Educa).
Esta Fiesta Provincial organizada por el Club de Leones y la colaboración de Institucciones Reginenses alcanzando una cifra de recaudación de $ 21.803.600.
Todo lo recaudado va directamente a la obra de la ya iniciada planta de reciclado, para que puedan en el futuro trabajar personas con discapacidad y aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad situado en AMUCHEN.
Para poder avanzar con la obra y verla culminada se necesitan reunir alrededor de unos 40 millones de pesos.
Sin dudas el Pedaleando 24 Horas por un Sueño está ante un nuevo desafío y es simplemente trabajar, acompañar y apoyar el proyecto RIE (Reciclar, Incluir, Educar) de la mano de la Asociación Civil Amuchen.
El esfuerzo compatido, la acción comunitaria y la solidaridad dieron sus buenos frutos.
