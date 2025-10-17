Histórico cambio en Unter: la Multicolor desplazó a la conducción Azul Arancibia tras 12 años al frente del gremio.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) tendrá un cambio de timón tras las elecciones provinciales realizadas este jueves. La lista DAF – Docentes al Frente (Multicolor) obtuvo el 54% de los votos y desplazó al histórico sector Azul Arancibia, que conducía el gremio desde hace 12 años.
La docente del Valle Medio Laura Ortiz encabezará la nueva conducción provincial y asumirá el 10 de diciembre como secretaria general.
En los comicios desarrollados el jueves en las 18 seccionales de la provincia, participaron más de 10.600 afiliados, lo que representa un 57% del padrón habilitado. La votación se llevó adelante en 144 mesas y definió la nueva conducción del Consejo Directivo Central, además de los órganos internos de control, disciplina y representación gremial ante el CPE y CTERA.
El resultado, confirmado por la Junta Electoral Provincial, marca un cambio de etapa dentro de Unter. La nueva conducción, identificada con una postura más crítica hacia el gobierno provincial y la anterior dirigencia sindical, asumirá formalmente el próximo 10 de diciembre.
Desde el espacio ganador anticiparon que, una vez ratificado el escrutinio definitivo, se convocará a las seccionales para definir una agenda común que priorice salarios, condiciones laborales y defensa de la escuela pública.
La elección se desarrolló con normalidad y fue fiscalizada por representantes de todas las listas. En seccionales clave como Roca, Cipolletti, Bariloche y Valle Medio, la participación superó el 50%, reflejando una alta movilización docente en toda la provincia.
Con el triunfo de la Multicolor, Unter reconfigura su mapa gremial interno y abre una nueva etapa en la representación docente de Río Negro, con impacto directo en las futuras negociaciones paritarias con el gobierno provincial.
En Regina también se impuso DAF Multicolor.
Pasadas las 4 de la madrugada la Junta Electoral Provincial de UnTER comenzó a difundir los resultados de las elecciones para la renovación de cargos de conducción provincial.
En la seccional donde se dio el triunfo más contundente fue en Cipolletti y luego siguieron General Roca y Bariloche. En tanto, en Viedma la lista DAF Multicolor perdió por amplio margen con la opción Azul Arancibia.
En Villa Regina, también perdió la conducción que llevaba 12 años al frente del gremio a nivel provincial. En esta ciudad, donde se concentra la actividad gremial del Alto Valle Este —que también abarca a las localidades de Godoy, Chichinales, Valle Azul y Chelforó—, eran 998 los docentes que estaban habilitados para emitir su decisión en las 5 urnas que recorrieron las 43 escuelas de esta zona y una sexta que permaneció en la seccional local.
